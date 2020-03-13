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’de korona virüsü karşıtı tedbirler aldı

'de Suriye Milli Ordusu korona virüsü karşıtı tedbirler alarak bazı bölgelerle sınır kapılar kapatıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 17:54 ABONE OL
Suriye’de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı

Korona virüsü dünyada yayılmaya hızla devam ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) korona virüsü ile mücadele için tedbirler aldı. Yeni alınan tedbirlere göre SMO'na ait bölgelerin sınırları kapattı. Gececi olarak sivillerin girmesi ya da çıkması askıya alınacak. SMO başta Suriye Demokratik Güçleri'ne ait bölgesine ile, Münbiç ve Cerablus arasında olan sınır kapısı kapattı. Bugünden itibaren uygulanan karar farklı bölgelerde kalan sivillerin sağlık güvenliğini göz önünde alınarak alındı. SMO yetkililer tarafından yapılan açıklama göre Halep kırsalındaki Suriye rejimini kontrol altında olan bölgesi arasında olan Abu Zandin geçidi de kapatıldı.

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Suriye’de SMO korona virüsü karşıtı tedbirler aldı
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