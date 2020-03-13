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Son dakika haberi: 'da corona virüsü kabusu! Sokakları maymunlar bastı

Corona virüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünya genelinde 116 ülkeye yayılmış durumda. Dünya genelinde yaklaşık 130 bin corona virüs vakası bulunuyor. 70 kişide vakası bulunan 'da ise boş kalan sokakları aç kalan maymunlar bastı. İşte Tayland'dan şoke eden görüntüler...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Tayland'da corona virüsü kabusu! Sokakları maymunlar bastı

'da (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı.

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Son dakika haberi: Tayland'da corona virüsü kabusu! Sokakları maymunlar bastı
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