Son dakika haberi: Tayland'da corona virüsü kabusu! Sokakları maymunlar bastı
Corona virüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünya genelinde 116 ülkeye yayılmış durumda. Dünya genelinde yaklaşık 130 bin corona virüs vakası bulunuyor. 70 kişide koronavirüs vakası bulunan Tayland'da ise boş kalan sokakları aç kalan maymunlar bastı. İşte Tayland'dan şoke eden görüntüler...
Giriş Tarihi: 13.3.2020 11:33Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 11:34ABONE OL
Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı.