Trump’ın görüştüğü Brezilyalı da hastalandı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun geçen haftaki görüşmelerinde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Bu gelişmeyle ilgili soruları yanıtlayan Trump, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" dedi. Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da yeni tip koronavirüs belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftnin kendini karantiya aldığı belirtildi. Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise salgın konusunda ABD'yi suçlayarak "Salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" diye konuştu.