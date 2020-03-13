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'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm!

'da, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Ukrayna basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 17:35 ABONE OL
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm!

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

Aile bireylerinin karantinaya alındığı kaydedilen 71 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

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Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, düzenlediği basın toplantısında, alınan karar gereği iki gün sonra yabancı vatandaşlar için iki hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

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Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm!
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