‘Avrupa salgının merkez üssü’

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkati çekerek "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi" dedi. Dünya genelinde vaka sayısı 140 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı Fransa'da 79'a, Almanya'da 7'ye yükseldi. Kosova, Gabon, Gine, Kenya, Etiyopya, Gana, Venezuela ve Kazakistan'da ilk vakalar tespit edildi. İspanya, Bulgaristan ve Panama'da "olağanüstü hal" ilan edildi. Belçika, Hırvatistan, İsviçre, Malta, Portekiz ve Slovenya'da eğitime ara verildi. Çekya, 16 Mart'tan itibaren yabacıların ülkeye girişini ve vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı. Fransa, İngilitere, Almanya ve Hırvatistan'da futbol liglerine ara verildi.