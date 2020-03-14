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CORONA VİRÜS HABERİ: Tedavi konusunda dünyayı umutlandıran gelişme! izole ettiler

Dünya, yeni tip salgını ile baş etmeye çalışırken haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediliyor. Coronavirüs son durum merak edilirken toplam vaka sayısı 145 bin 705'e, ölüm sayısı ise 5 bin 436'ya çıktı. Koronavirüsten kurtulananların sayısı ise 72 bin 550 olarak açıklandı. Salgının tedavisinin nasıl gerçekleştirileceği ise oldukça merak ediliyor. Tam bu noktada, çok önemli bir adım atıldı. Son dakika kodu ile duyurulan habere göre, üç farklı üniversitede görevli bilim insanları, corona virüsünün başarılı bir şekilde izole edildiğini ve corona virüsünün kopyalarının geliştirildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 11:51 ABONE OL
CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERİ: Tedavi konusunda dünyayı umutlandıran gelişme! Corona virüsü izole ettiler

Aralık ayından bu yana 5 bin 436 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu dün açıklarken ABD Başkanı Donald Trump da ülke genelinde acil durum ilan edildiğini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde Kanada başbakanı Justin Thredeau'nun eşinde tespit edilen corona virüs vakası ise dünya gündemine oturmuştu.

DÜNYAYI UMUTLANDIRAN GELİŞME

Kanada'dan son gelen son dakika haberi ise yüreklere adeta su serpti. Üç farklı üniversitede görevli bilim insanları, virüsün başarılı bir şekilde izole edildiğini duyurdu. Araştırmacılar iki örnekten aldıkları izole etti ve ardından güvenli bir muhafaza tesisinde yetiştirdi.

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CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERİ: Tedavi konusunda dünyayı umutlandıran gelişme! Corona virüsü izole ettiler
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