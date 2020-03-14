CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERİ: Tedavi konusunda dünyayı umutlandıran gelişme! Corona virüsü izole ettiler

Aralık ayından bu yana 5 bin 436 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu dün açıklarken ABD Başkanı Donald Trump da ülke genelinde acil durum ilan edildiğini bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde Kanada başbakanı Justin Thredeau'nun eşinde tespit edilen corona virüs vakası ise dünya gündemine oturmuştu.

DÜNYAYI UMUTLANDIRAN GELİŞME

Kanada'dan son gelen son dakika haberi ise yüreklere adeta su serpti. Üç farklı üniversitede görevli bilim insanları, virüsün başarılı bir şekilde izole edildiğini duyurdu. Araştırmacılar iki örnekten aldıkları corona virüsü izole etti ve ardından güvenli bir muhafaza tesisinde yetiştirdi.