Devlet başkanı yalanladı

BUGÜN NELER OLDU

brezılya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" ifadesini kullandı. İletişim sekreterinde virüs tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin pozitif olduğu iddia edilmişti.VAKA sayısının dün 31'e yükseldiği Hırvatistan'da eğitime 2 hafta ara verildi. Bosna Hersek'te virüs bulaşanların sayısı 13 oldu. Bulgaristan'da ise 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi. Balkan ülkelerinin birbirlerine sınır kapılarını kapatması bekleniyor. Furkan HAYKIR / SABAHÇİN'DEN sonra ölümlerin en fazla yaşandığı İtalya'da dün de ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya yükseldi. Ülkenin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, Avrupa ülkelerinin İtalya'ya yardım etmediğini söyleyerek "Bu ulusal bir kriz değil. Bu Avrupa'nın krizi ve öyle de muamele görmeli" dedi.