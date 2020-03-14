Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) etkisiz hale getirildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün dünya üzerindeki etkisini hissettiren virüsün tedavisi ile ilgili çığı açan bir bilimsel gelişme gerçekleştirildiği duyuruldu. Şuana kadar 150 bin insanda görülen salgın, 5 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı basın açıklaması ile ulusal acil durum ilan edildiğini belirtti. Her geçen gün tedirginliğin arttığı virüs ile ilgili son dakika haberi ise Belçika'dan geldi. Farklı ülkelerden bilim insanlarının attığı çığır açıcı adımla, resmi adı Covid-19 olan virüsün insan hücrelerine bulaşması önlenebilecek.

KORONAVİRÜS SALGININDA SEVİNDİREN GELİŞME! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

İşte detaylar;