Son Dakika Haberi: Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü ile ilgili korkutan açıklama! Virüsün merkez üssü artık...

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüsü özellikle Avrupa'da etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Son olarak bugün gelen habere göre virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 250 kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da virüs kontrol edilemez bir hale gelirken, rakamların Çin'i çok rahat bir şekilde geçeceği ön görülüyor. Bu çıkarımı doğrulayan açıklama ise Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. DSÖ yaptığı açıklamada Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORKUTAN AÇIKLAMA! VİRÜS'ÜN MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA OLDU!

DSÖ, Avrupa'nın Corona virüsü salgının merkezi haline geldiğini duyurdu. Basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, durumun trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Dr. Tedros, Birleşmiş Milletler'in dayanışma planı başlattığını da ifade etti.