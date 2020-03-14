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Sumadi'de Kovid-19 tespit edildi

Budi Karya Sumadi’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.3.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 18:15 ABONE OL
Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi'de Kovid-19 tespit edildi

Republika gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi'de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi'nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi'nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

- Ülkede vaka sayısı 96'ye yükseldi

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'e yükseldiğini kaydetti.

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Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi'de Kovid-19 tespit edildi
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