Gökten demir yağan gezegen keşfedildi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Güney Gözlemevi'nden (ESO) gökbilimciler, demir yağan bir gezegen keşfetti. 2 bin 400 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkların gözlendiği gezegenin gündüz tarafında buharlaşan demir, gezegenin gece tarafında ise yağmur olarak yağıyor. ESO, "VLT" teleskobunu kullanarak WASP-76b isimli ve Dünya'dan 640 ışık yılı uzaklıktaki gezegende demir yağmurları yaşandığı açıklandı. Gezegenin bir yüzü sürekli karanlıkta kalarak geceyi yaşarken, gezegenin diğer yüzü ise yıldızın etkisi ile sürekli gündüz yaşıyor. Gezegenin etrafında döndüğü yıldız, Güneş'in Dünya'ya gönderdiğinden binlerce kat daha fazla radyasyonu gezegenin gündüz tarafına gönderiyor. Bu nedenle gezegenin yüzeyi 2 bin 400 santigrat derecenin üstüne çıkıp demir gibi metalleri buharlaştırıyor.