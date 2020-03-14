İran’da şok: 24 saatte 85 ölüm

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İRAN'DA, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 kişi artarak 514'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla ilişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 1289 kişi artarak 11 bin 364'e ulaştığını ifade etti. İran Genelkurmay Başkanlığı, tedbir kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. ABD'nin Washington Post gazetesi, "İran'ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin defnedildiği toplu mezarlara ait olduğunu" iddia ettiği uydu görüntüleri yayımladı.