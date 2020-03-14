İtalya'da iki bakan yardımcısında corona virüs çıktı

Bakan Yardımcısı Sileri, yaptığı yazılı açıklamada, "Birkaç gün önce pozitif çıkan bir şüpheliyle temasım olmuştu. Belirtilerim olduğu ilk andan itibaren kendimi izole ettim. Testim pozitif çıktı. Hemen Sağlık Bakanlığının belirlediği protokolü uygulamaya başladım. Evde de eşim ve çocuğumla yaşadığım yerleri ayırdık." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani'nin de yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ve Ascani'nin kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

HÜKÜMET VE SENDİKALAR ANLAŞTI

Son kararnameyle üretime devam etmeleri için açık tutulmasına karar verilen ancak işçilerin sağlık ve güvenlik endişeleri sebebiyle çalışmak istemediği fabrikaların durumu da netleşti.

Başbakan Giuseppe Conte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "18 saatlik uzun ve detaylı tartışmanın ardından iş yerindeki güvenlik protokolü, sendikalarla nihayet imzalandı. Bu ülkenin iyiliği ve işçilerin sağlını korumak için iyi bir şey. İtalya durmuyor." paylaşımında bulundu.

Varılan anlaşmaya göre, fabrika ve üretim tesislerinde virüse karşı gerekli önlemleri almayan yerler bir an önce kapatılacak.

İTALYANLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

İtalyan sağlık sistemi, vaka sayısının her geçen gün artması sebebiyle virüsle mücadelede seferberlik ilan etmiş durumda.

Ülkede, tıp fakültelerinden yeni mezun olan pratisyen hekimler de dahil olmak üzere herkes aralıksız görev yaparken, yeni yoğun bakım ünitelerinin oluşturulabilmesi için de hükümet ona uygun kaynak ayırmış durumda.

Lombardiya Bölgesi'nde de daha önce emekliye ayrılan doktorlar da göreve çağrılmıştı.

Ülke genelinde uygulanan karantina sebebiyle evlerinden temel ihtiyaçları dışında çıkamayan İtalyanlar, sağlık çalışanlarına destek ve dayanışmalarını göstermek için yurt genelinde yerel saatle 12.00'de balkon ve pencerelerine çıkarak, doktorları ve hemşireleri alkışladı.

Diğer yandan ülkede Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Floransa, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste ve Treviso olmak üzere 9 havalimanında da seferler azaltıldı.

Başkent Roma ve Milano'da da insanların bir araya gelmemesi için tüm park ve bahçeler kapatıldı.

İtalya'nın Akdeniz'deki komşusu Malta'da da vaka sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.