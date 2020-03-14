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Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 337'ye, Lübnan'da 93'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.3.2020 15:15 ABONE OL
Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi. Bu kişilerin daha önceki vakalarla temas halinde olan kişiler olduğu aktarıldı.

LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 93

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise virüse yakalananların sayısının 93'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı ülkelerden gelenlerin gözlem altında tutulduğu belirtilerek, tüm vatandaşlara resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alma ve evde durma çağrısı yapıldı.

Lübnan'da son verilere göre 77 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
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