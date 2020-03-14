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Maske atıp kutladılar

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Maske atıp kutladılar
ÇİN'de son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Bunun üzerine Çinli hemşireler maskelerini çıkarıp "Bu iş bitti" sinyalini verdi. Bu arada Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "ABD, bize bir açıklama borçlu" dedi. Licien, Twitter hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in bulunduğu bir videoyu paylaşarak Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında koronavirüs saptandığı sözlerini aktardı.
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Maske atıp kutladılar
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