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Maymunlar kenti istila etti

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Maymunlar kenti istila etti
Ekonomisi turizme dayalı Tayland, koronavirüs salgını sonrası boşaldı. Ülkenin turistik kentlerinden Lopburi'de yiyecek sıkıntısı çeken maymunlar kent merkezini istila etti. Yerel otoriteler buna sebep olarak koronavirüs salgını sonrası turist sayılarında gözlemlenen ciddi düşüşü gösteriyor. Maymunlar normal zamanlarda kente gelen turistler tarafından besleniyor. İngiliz The Sun gazetesi tarafından Twitter'da paylaşılan bu videoda maymunların elinde muz olan bir başka maymunun peşinden koşturdukları görülüyor.
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Maymunlar kenti istila etti
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