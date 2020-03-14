New York Times çark etti

BUGÜN NELER OLDU

NewYork Times gazetesi, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarıyla ilgili haberinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını sitesinden kaldırdı. Gazetenin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "İstanbul imgesi dahil edilerek bir karışıklık yaşandığını fark ettiğimizde fotoğrafı kaldırdık" ifadesi kullanıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, New York Times ve CNN gibi Amerikan basın kuruluşlarının Kovid-19 haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak manipülasyon yapmasına sert tepki göstermişti. BBC ve CNN ise fotoğraf konusunda özür yayınlamadı.