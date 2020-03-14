Oyunseverin rüyası gerçek oldu

Oyun endüstrisi hızla büyürken, bir dönem sadece eğlence olarak düşünülen aktivite artık pek çokları için kariyere dönüşüyor. Dünya genelindeki tüm oyuncular oyun oynama deneyimlerini geliştirmek için donanım ve aksesuarların en iyisini edinmeye çalışıyor. Oyun oynamak için kullanışlı sandalye ve masalar daha önce de üretilmiş olsa da, oyun mobilyaları üreten Japon firmanın oyun yatağı, oyunseverlerin ilgisini kazandı. Yatak 8 ana parçadan oluşuyor. Bunlar arasında yatak masası, kaldırılabilir yatak başlığı, battaniye, sandalye, kulaklık askısı, içecek ve yiyeceklerin konduğu sehpa, ince şişe rafı, uzun bir masa yer alıyor. Yatağın ayak kısmına denk gelecek masaya iki monitör, hoparlör seti ve küçük oyun aksesuarları yerleştirilebiliyor. Yatak sadece oyun oynamak için değil aynı zamanda canlı yayınları izlemeye de uygun biçimde tasarlandı.Şirket oyunseverleri etkileyebilmek için yatağa tabletlerin tutturabileceği esnek bir parça da ekledi. Abur-cubur ve içecek rafı da oyun yatağına eklenebilir. 8 farklı parçadan oluşan yatak, yaklaşık bin 48 dolar (yaklaşık 6 bin 386 TL) değerinde. Şirket ayrıca yatağın isteğe göre özelleştirilebileceğini de belirtiyor. Independent Türkçe

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