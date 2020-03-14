SARS virüsünü bitiren bilim insanından son dakika açıklaması! Corona virüsünün biteceği tarihi söyledi

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili son dakika haberi! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının hemen ardından kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını şuana kadar 150 binden fazla insanda görüldü. Her geçen gün bilançonun arttığı virüste ölen kişi sayısı 6 bine doğru yaklaşırken, aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının corona virüsü salgının sona ereceği tarihi açıklaması tüm dünyada heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SARS'I BİTİREN BİLİM ADAMI AÇIKLADI! KORONAVİRÜS'ÜN BİTECEĞİ TARİH…

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa süre içerisinde binlerce insanın ölümüne neden koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün ölüm ve vaka sayısının arttığı salgın ile ilgili 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının açıklaması tüm dünyayı heyecanlandırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…