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virüsünü bitiren bilim insanından açıklaması! Corona virüsünün biteceği tarihi söyledi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 150 binden fazla insanın yakalandığı salgında ölen kişi sayısı 6 bine doğru ilerlerken, konuyla ilgili uzman isimden flaş açıklama geldi. 2003 yılında ’ı keşfeden Çinli bilim insanının salgının sona ereceği tarihi açıklaması tüm dünyada heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 00:53 ABONE OL
SARS virüsünü bitiren bilim insanından son dakika açıklaması! Corona virüsünün biteceği tarihi söyledi

Yeni tip (Kovid-19) ile ilgili haberi! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının hemen ardından kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını şuana kadar 150 binden fazla insanda görüldü. Her geçen gün bilançonun arttığı virüste ölen kişi sayısı 6 bine doğru yaklaşırken, aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2003 yılında 'ı keşfeden Çinli bilim insanının corona virüsü salgının sona ereceği tarihi açıklaması tüm dünyada heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa süre içerisinde binlerce insanın ölümüne neden ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün ölüm ve vaka sayısının arttığı salgın ile ilgili 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının açıklaması tüm dünyayı heyecanlandırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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SARS virüsünü bitiren bilim insanından son dakika açıklaması! Corona virüsünün biteceği tarihi söyledi
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