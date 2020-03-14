NYT'den coronavirüs senaryoları

New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkineceği konusunda çalıştıkları senaryoları yayınladı. Salgının büyümesi durumunda ABD'deki hastanelerin yetersiz kalacağı bildirildi.

Uzmanlar, Çin de dahil koronavirüse dair eldeki veriler doğrultusunda ulaşılan varsayımlara göre virüsü kapan her bir kişinin çevresindeki 2 ya da 3 kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini ifade etti.

Söz konusu çalışmada ayrıca sağlık sistemi sık sık ''bozuk'' olmakla eleştirilen ABD'de, yaklaşık 925 bin yatak kapasitesi olan hastanelerin salgının büyümesi durumunda ihtiyaçları karşılayamayacağı uyarısında bulunuldu.

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