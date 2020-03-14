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Son dakika: 'da önlemi! Düğün yapmak yasaklandı

Dünya, yeni tip corona virüsü salgını ile baş etmeye çalışırken son dakika haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediliyor. son durum merak edilirken toplam vaka sayısı 145 bin 705'e, ölüm sayısı ise 5 bin 436'ya çıktı. Koronavirüsten kurtulananların sayısı ise 72 bin 550 olarak açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Azerbaycan'da düğün yapmak yasaklandı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'da coronavirüs önlemi! Düğün yapmak yasaklandı

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

DÜĞÜNLER DE YASAKLANDI

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.

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Son dakika: Azerbaycan'da coronavirüs önlemi! Düğün yapmak yasaklandı
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