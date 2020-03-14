Son dakika haberi: Coronavirüs de 'KİM'miş! Virüse meydan okuduğu fotoğrafı olay oldu!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise maskesiz görüntüleriyle meydan okumaya devam ediyor

Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti. Ancak Kuzey Kore'den herhangi bir vaka ya da can kaybına ilişkin haber gelmedi.

MASKE TAKMADI

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, 'nın dün düzenlenen askeri tatbikattan servis ettiği fotoğrafta, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, henüz virüsle bağlantılı ölüm açıklamayan ülkesinde etrafındaki 6 askerin aksine yine maske takmadan görüntülendi.

KCNA, Kim'in katıldığı etkinliğin "top atışı yarışması" olduğunu duyurdu. Ordunun farklı birimlerinin katıldığı yarışmanın, topçu birliklerinin ne kadar hazır olduğunu gösterdiği de bugün yayımlanan haberde ifade edildi.

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GEÇEN HAFTA DA POZ VERMİŞTİ

Kim, topçu birliklerini "militan coşku ve yaklaşımlarından" dolayı överken, orduya bu tarz yarışmaların düzenli hale getirilmesi için emir verdi. Kim Jong Un pazartesi ve geçen hafta düzenlenen tatbikatlarda da maskesiz poz vermişti.

Pazartesi günü aralarında Almanya, Fransa ve İsviçre'nin de bulunduğu ülkelerin Kuzey Kore'deki diplomatik temsilcileri, koronavirüs korkusuyla temsilciliklerini kapatarak ülkeden ayrılmıştı. Diğer yandan Çin'le Güney Kore arasındaki Kuzey Kore'de sınır kontrolleri ve tecrit önlemleri artırıldı.