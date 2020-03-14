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haberi: ABD Başkanı 'tan corona virüsü açıklaması yapıldı! Trump, koronavirüs nedeniyle...

ABD Başkanı ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından dün ajanslar tarafından Brezilya Devlet Başkanı’nın corona virüsüne yakalandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün gelen haberine göre Bolsonaro’nun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Beyaz Saray acil toplanma kararı aldı. Donald Trump Türkiye saat ile 22.00’da başlayan toplantıda ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 07:35 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan corona virüsü açıklaması yapıldı! Trump, koronavirüs nedeniyle...

ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz hafta bir araya gelmişlerdi. Bolsonaro, ABD Başkanı Trump ile tokalaşması ise ABD'de büyük yankı uyandırmıştı. Dün ise Brezilya basınında Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yakalandığı belirtildi. Bugün gelen haberine göre ise Bolsonaro'da koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine ise Beyaz Saray acil toplanma kararı aldı. Türkiye saati ile 22.00'da yaptığı açıklamada ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

DÜNYANIN GÖZÜ DONALD TRUMP'TA! CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Basını Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da koronavirüs çıktığını; Bolsonaro geçen hafta Trump'la görüştüğü için, Beyaz Saray'ın acil toplanacağını duyurmuştu

Donald Trump Türkiye saati ile 22.00'da yaptığı açıklamada ülke genelinde ulusal acil durum ilan edildiğini açıkladı.

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan corona virüsü açıklaması yapıldı! Trump, koronavirüs nedeniyle...
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