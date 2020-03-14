Son dakika haberi: Sosyal medyadan dünyaya duyurdular: Coronavirüsü etkisiz hale getirdik...

Belçika'dan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Belçika'daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

VIB'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından Covid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

Outstanding work and ground-breaking science on potential #COVID-19 treatment by Xavier Saelens & team from the VIB-UGent Center for Medical Biotechnology. Keeping a level head in times of crisis is crucial! https://t.co/EsKoNgMFTn pic.twitter.com/IRnQ0Tgqqf — VIB (@VIBLifeSciences) March 13, 2020

Enflamasyon, bağışıklı ve bioteknoloji uzmanı Dr. Xavier Saelens, Covid-19 virüsünü laboratuvar ortamında etkisiz hale getirdiklerini açıklayarak bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Belçikalı bilim insanı Saelens laboratuvarda yaptıkları testler sonucunda keşfettikleri antikorun Covid-19'a karşı koruma sağladığını ispatladıklarını bildirdi. Bu keşif neticesinde virüsün insan hücrelerine bulaşması engellenebilecek.

Xavier Saelens antikorun daha kısa ömürlü olmasına rağmen hemen koruma sağladığını belirtiyor. Antikor vücuda giren yabancı maddelere karşı savunma hücrelerinin verdiği yanıt olarak tanımlanıyor. Bulunan antikor yüksek miktarda üretilebilecek.

55 yaşındaki Dr. Saelens'e göre buldukları antikor ile hastalar ve sağlık çalışanları virüse karşı hemen korunabilecek. Xavier Saelens bu ilacın başta yaşlılar olmak üzere savunmasız insanlarda da kullanılabileceğini kaydetti.

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ATILACAK DAHA ÖNEMLİ ADIMLAR VAR

VIB'in internet sitesindeki açıklamaya göre bu buluş koronavirüsün tedavisi için çok önemli bir adım olmasına rağmen daha yapılacak önemli işler var. Laboratuvar çalışmalarının hala sürüyor. İlacın üretilebilmesi için birkaç aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Ayrıca ilaç üretilince hastalar üzerinde güvenliğinin ve etkinliğinin test edilmesi gerekiyor. VIB bundan dolayı endüstrideki farklı paydaşlarla ortaklık yollarını araştırıyor.

EKİP ÇALIŞMASINA VURGU

Gent Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi Alman ve Amerikan bilim insanlarıyla yakın bir işbirliği içinde. Saelens araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD)Texas Üniversitesi'nden Jason McLellan ile Alman Leibinz Primat Araştırma Merkezi'nden Markus Hoffman ve Stefan Pöhlmann ile birlikte yürütüyor. Saelens'ın ekibinden Dr. Bert Schepens "İyi bir takım çalışması çok önemli. Merkezimiz dışındaki uzmanlarla işbirliğini sürdüreceğiz." dedi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) tüm dünyaya yayılırken bilim insanları virüse karşı çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma da Covid-19 aşısının hazır olduğunu duyurdu.

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