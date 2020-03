Son dakika haberi: Sosyal medyadan dünyaya duyurdular: Coronavirüsü etkisiz hale getirdik...

Belçika'dan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Belçika'daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

VIB'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından Covid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

Outstanding work and ground-breaking science on potential #COVID-19 treatment by Xavier Saelens & team from the VIB-UGent Center for Medical Biotechnology. Keeping a level head in times of crisis is crucial! https://t.co/EsKoNgMFTn pic.twitter.com/IRnQ0Tgqqf