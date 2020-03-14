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Corona virüsünün ardından çekirge istilası tehdidi dünyayı sardı! Çekirge istilası nerede yaşanıyor? İşte bilgiler

Son Dakika Haberleri... Dünya, corona virüsü tehdidi sonrası yeni bir sorun ile baş başa kalmış durumda. Çekirge istilası, rüzgarlar nedeniyle 'dan ülkelerine doğru hızla yayılıyor. Çekirge istilası nedeniyle risk altında olan ülkelerden biri de . Bu nedenle 'deki vatandaşların da ilgisini çekiyor. Peki, çekirge istilası neden oluyor ve çekirge istilası nerede gerçekleşiyor? Haberimizde, normalde tek başına yaşayan bu canlıların neden bu zamanda sürüler halinde istilalara neden olduğu ile ilgili bilgilere ulaşabilir, son bilançoyu görüntüleyebilirsiniz. İşte çekirge istilası hakkında son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 14.3.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 08:51 ABONE OL
Corona virüsünün ardından çekirge istilası tehdidi dünyayı sardı! Çekirge istilası nerede yaşanıyor? İşte bilgiler

BM, Doğu, özellikle yaşanan rüzgarlar sonrası kuzeye taşınan ve yeni besin kaynakları arayan 'daki çöl çekirgelerinin Kenya, Etiyopya ve Somali'deki üreme aktivitesinde "önemli ve son derece tehlikeli" bir artış olduğunu duyurdu.
Dünyanın en fakir ülkelerinin 65'inden fazlasında bulunan çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria), normalde Batı Afrika ve Hindistan arasındaki çöllerde yalnız (sürü olmadan) bir yaşam tarzı yaşıyor. Yumurtalarını nemli topraklara bırakabilmek için yağmurlu mevsimlerde ürüyorlar. Ancak yağmurlar çok fazla yağdığında, hızla çoğalabiliyorlar ve büyük sürülere neden olabiliyorlar.

KOMŞU DEVLETLERDEN ÇEKİRGE İSTİLASI SAVAŞI!

Mart ve Nisan aylarında hasat edilecek olan önemli mısır bitkileri ve diğer temel gıda bitkileri büyük risk altında. Kritik tarım bölgelerini istiladan korumak için Afrika ve devletleri büyük bir savaş veriyor.

Ortadoğu, Afrika ve Asya'nın çöl çekirgesi istilası nedeniyle dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece bir kilometrekarelik bir sürü, bir günde 35.000 insanın yiyeceğini yok edebilir. BM Gıda ve Tarım Örgütü, vakanın yaşandığı bölgelerin her kilometrekaresinin 150 milyon çekirge barındırabileceğini açıkladı.

İşte çekirge istilasından gelen son dakika video görüntüleri ve son gelişmeler...

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Corona virüsünün ardından çekirge istilası tehdidi dünyayı sardı! Çekirge istilası nerede yaşanıyor? İşte bilgiler
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