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| 'ta ABD üssüne füzeli saldırı

haberi... 'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu 'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi. Yerel medyaya konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini ifade etti. ABD Savunma Bakanı Esper ilk saldırının ardından tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.3.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika | Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı

Son dakika haberi: Irak'ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde 2'nci defa füze ile saldırı düzenlendi.

Yerel medyaya konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'ne katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini ifade etti.Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelip gelmediğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan yerel medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü.

Taci Askeri Üssü'ne, 11 Mart'ta yine katyuşa füzelerle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı.

ABD SAVUNMA BAKANI: TÜM SEÇENEKLER MASADA

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ilk saldırının ardından, İran destekli milislerin Irak'ta ABD ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne saldırı düzenlediğini hatırlatarak ABD'nin buna karşılık vermek üzere tüm seçenekleri masada tuttuğunu söylemişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Esper, dün Taci Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırı Iran destekli güçlerce dolaylı atışlarla (roket) yapıldı." demişti.

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Son dakika | Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı
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