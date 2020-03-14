Son dakika! NYT ve BBC'den sonra Rus medyasından da coronavirüs algısı! Türkiye fotoğrafı kullandılar...

Türkiye koronavirüsten korunmak için çok sert tedbirler almaya devam ediyor. Dünyada ilk tedbirleri alan Türkiye'de birbiri ile bağlantılı 5 kişide virüs tespit edildi. Ölümlü vaka ise gerçekleşmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gün aşırı tedbirleri açıklarken, birkaç vakanın salgın olmadığını söyledi. Okulların tedbiren kapatıldığı, bazı Avrupa ülkelerine seyahat yasağının uygulandığı Türkiye, dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer alırken, Batı medyasında Türkiye aleyhinde iftira nitelğinde paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Başkan Donald Trump ABD'deki önlemleri açıklarken, Avrupa Birliği'ne çok sert sözlerle yüklendi., başarısızlıkla suçladı Trump, Avrupa'ya seyahat sınırlaması getirirken, Türkiye'yi listeye dahil etmedi. Ancak ABD'nin en önemli medya kuruluşlarından New York Times, seyahat sınırlandırması haberini alakasız bir şekilde Türkiye fotoğrafı ile duyurdu.

NYT'NİN ARDINDAN BBC'DEN DE SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'den NYT'nin paylaşımına tepki yağarken, bir skandal da İngilizlerin önemli medya kuruluşlarından BBC'den geldi. BBC, Türkiye'de cuma namazı için camilerin ilaçlandığı fotoğrafını alakasız haberlere görsel olarak kullandı. The Sun da, BBC'nin skandal paylaşımlarına ortak oldu.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: ŞOK FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI! BİR UÇAKTAKİ ALTI CORONAVİRÜS HASTASI...

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE SON DAKİKA: TÜRKİYE’DE CORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMESİNİN ARDINDAN COVİD-19 ADIM ADIM TEDAVİ YÖNTEMİ AÇIKLANDI!

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! TRUMP, KORONAVİRÜS NEDENİYLE...

RUS MEDYASI DA KERVANA KATILDI

ABD ve İngiltere'deki medya kuruluşlarının paylaşımlarına tepki yağarken, bu sefer Rusya'dan bir paylaşım geldi. Russia Today (RT) televizyonun internet sitesi, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı. Twitter paylaşımına Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

TÜRKİYE'DE SÜPER LİG ERTELENMEDİ

Türkiye'de koronavirüs önlemleri giderek arttı. Ancak maçların seyircisiz oynanması kararı çıktı. Süper Lig ertelenmedi. Rus medyası Türkiye görseli ile algı yapmaya çalıştı.

BİR SKANDAL DA AP'DEN

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) ise, Başkan Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağı haberinde Türkiye'den bir camii görseli kullandı. AP'nin haberinin altına da çok sayıda tepki geldi.