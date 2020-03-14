Beyaz Saray’da Koronalı bakan paniği

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs nedeniyle can kaybının 41'e ulaştığı ABD'de Başkan Donald Trump, ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti. Öte yandan Avustralya İçşleri Bakanı Peter Dutton, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Dutton'un 5 Mart'ta ABD'yi ziyaret ettiği, ABD'li yetkililerin yanı sıra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'un kızı İvanka Trump ile de bir araya geldiği ortaya çıktı. Peter Dutton'da virüs tespit edilmesi, "Ivanka da koronavirüs kaptı mı?" endişesine yol açtı. Başkan Trump da yakın zamanda test yaptırabileceğini söyledi.