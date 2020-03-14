Vapurların efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti: Burhan Pazarlama kimdir?

7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan 'Burhan Pazarlama' lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer "Burhan Pazarlama" aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak."

BURHAN PAZARLAMA KİMDİR?

Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, halk tarafından çok sevilen satıcı Burhan Demircan yaşamını yitirdi. Demircan'ın ölüm haberi sevenlerini ve İstanbulluları yasa boğdu. Çoğu kişi Burhan Pazarlama olarak tanınan Burhan Demircan'ın neden öldüğünü merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Burhan Pazarlama kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

İstanbul vapurlarının,şık giyimli,güzel ses tonu ile güzel konuşan.unutulmaz kibar satıcısı olan,halk arasında "Burhan Pazarlama"olarak şöhret yapan Burhan Demircan hayatını kaybetti.

Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattını kullanan İstanbullular "Burhan Pazarlama"yı çok yakından tanırlardı. Çünkü kendisini,"Burhan Pazarlama" olarak tanıtan Burhan Demircan, alıştığımız diğer seyyar satıcılardan çok farklıydı..