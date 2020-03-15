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7 torun sahibi ama gençlere taş çıkartıyor

Giriş Tarihi: 15.3.2020 ABONE OL
7 torun sahibi ama gençlere taş çıkartıyor
İngiltere'de yaşayan ve fitness hocalığı yapan 56 yaşındaki Andy Wilkinson, gençlere taş çıkartan görüntüsüyle dikkat çekiyor. İnsanlar, 7 torun sahibi olan Wilkinson'un 30 yaşında olduğunu sanıyor. Wilkinson, fit vücudunu neye borçlu olduğunu Daily Mail'e anlattı. Dış görüşünü her şeyde önce spora ve doğru beslenmeye bağlayan Wilkinson, genetik bakımdan da şanslı olduğunu düşünüyor. İnsanların daha çok stres nedeniyle yaşlandığını ve bu nedenle endişelenmemeye çalıştığını anlatan Wilkinson, bol sıvı tüketme tavsiyesinde bulundu. Wilkinson, "Yüzünüze dünyanın tüm kremlerini sürebilirsiniz ancak güzel bir cilt için en önemli şey su" dedi.
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7 torun sahibi ama gençlere taş çıkartıyor
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