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: Dünya virüs ile ilgili bu haberi konuşuyor! Yeni tip etkisiz hale getirildi!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip virüsü (Kovid-19) ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ölüm sayısının 5 bin 500’ü geçtiği salgın ile ilgili dün ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan etti. Enfekte sayısının 150 bini bulduğu ile ilgili sevindiren haber ise Belçika’dan geldi. Farklı ülkelerden bilim insanlarının attığı çığır açıcı adımla, resmi adı Covid-19 olan virüsün insan hücrelerine bulaşması önlenebilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 07:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Dünya Corona virüs ile ilgili bu haberi konuşuyor! Yeni tip koronavirüs etkisiz hale getirildi!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip virüsü (Kovid-19) ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün dünya üzerindeki etkisini hissettiren virüsün tedavisi ile ilgili çığı açan bir bilimsel gelişme gerçekleştirildiği duyuruldu. Şuana kadar 150 bin insanda görülen salgın, 5 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı basın açıklaması ile ulusal acil durum ilan edildiğini belirtti. Her geçen gün tedirginliğin arttığı virüs ile ilgili ise Belçika'dan geldi. Farklı ülkelerden bilim insanlarının attığı çığır açıcı adımla, resmi adı Covid-19 olan virüsün insan hücrelerine bulaşması önlenebilecek.

KORONAVİRÜS SALGININDA SEVİNDİREN GELİŞME! ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

İşte detaylar;

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SON DAKİKA: Dünya Corona virüs ile ilgili bu haberi konuşuyor! Yeni tip koronavirüs etkisiz hale getirildi!
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