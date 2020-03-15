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Dünya coronavirüs salgınına karşı böyle önlem aldı! İşte coronavirüse karşı alınan tedbirler...

Coronavirüs salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 441'e çıktı. Dünya genelinde 156 bin 400 kişide görülen coronavirüs salgınında 73.968 kişi tedavi edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, yeni tedbirler aldı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.3.2020 15:57 ABONE OL
Dünya coronavirüs salgınına karşı böyle önlem aldı! İşte coronavirüse karşı alınan tedbirler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, yeni tedbirler aldı.

Acil durum ilan edilen ABD'de, Başkan Donald Trump koronavirüs testi yaptırdığını ve test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. Beyaz Saray ve Başkan Trump'un doktoru Dr. Sean Patrick Conley ise açıklamayı doğrulayarak, "Testin negatif olduğu teyidini aldım" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, yeni tedbirler aldı.

'GÜVENLİ ELLER' KAMPANYASI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhonam Ghbreyesus koronavirüs salgından korunmak amacıyla 'güvenli eller' kampanyası başlattı. Videoda Dr. Tedros ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatıyor.

14 GÜN ZORUNLU KARANTİNA

Avustralya yurt dışından ülkeye gelen ziyaretçilerin 14 gün zorunlu karantina alınacağını duyurdu. Avustralya hükümeti ayrıca lüks yolcu gemilerinin, ülkenin sahillerinde bulunan limanlara yanaşma yasağı getirdi.

İsrail Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgını sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının mayıs ayına ertelendiğini açıkladı. Dünyanın sayılı üniversitelerinden ABD'deki Yale Üniversitesi, Avustralya'daki Sidyney Üniversitesi ve New South Wales Üniversitesi ilk koronavirüs vakalarını doğruladı. Yale Üniversitesi öğrencilerine Mayıs'a kadar tatil edildiğini açıkladı.
Özbekistan ilk koronavirüs vakasını açıkladı. Özbekistan Devlet Havayolları Batı Avrupa'da, Asya'da ve Orta Doğu'da bulunan birçok kente uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis koronavirüs salgınına karşı halk plajlarının ve tatil köylerinin kapatılacağını açıkladı. Yunanistan'da havaların 22 derece olmasıyla halk sahillere akın etmişti.

EVLERİNE GERİ DÖNMELERİ UYARISI

Norveç'te küçük kasaba ve beldelerde bulunan hastanelerin yükünün azaltmak için, dağ evlerinde bulunan kentlilere evlerine geri dönmeleri uyarısı yapıldı.

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe kafelerin, restoranların, sinemaların, gece kulüplerinin Cumartesi gece yarısı itibariyle kapanacağını duyurdu. Fransa'daki tüm okullar geçen hafta kapandı. 12 milyon 400 bin öğrenci evlerinden eğitim alacaklar. Ülke genelinde 100 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken Eyfel Kulesi, Veysay Sarayı Louvre Müzesi kapılarını kapattı.

'ACİL DURUM'

İspanya'da koronavirüs salgınına karşı 'Acil Durum' ilan edildi. İspanya Hükümeti, ülke sınırlarının 16 Mart Pazartesi itibariyle kapatılacağını ve halkın evlerinden acil durumlar haricinde dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.

'SALGIN YASASI'

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüs salgınına karşı Yeni Delhi Hükümeti 'Salgın Yasasını' hayata geçirdi. Yasaya göre yetkililer halkı zorunlu karantinaya alabilir.

İngiltere'de hükümet 70 yaş üstü kişilerin evlerinde kendilerini 4 ay boyunca karantinaya alması gerekebileceğini duyurdu.

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Dünya coronavirüs salgınına karşı böyle önlem aldı! İşte coronavirüse karşı alınan tedbirler...
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