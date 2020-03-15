Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünyada koronavirüs alarmı! Japonya’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası...

Dünyada alarmı! ’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası...

Dünya coronavirüs salgını nedeniyle alarmda! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ( Covid-19) Asya ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 150 binin üzerinde corona virüs vakası bulunuyor. Dünyayı alarma geçiren korona virüsü ’da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya'da corona virüs salgınının bir günde rekor seviyede yayılış gösterdiği ortaya çıktı. Sayının ülkede aynı gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı olduğunu belirten yetkililer, toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 10:20 ABONE OL
Dünyada koronavirüs alarmı! Japonya’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası...

'da aynı gün 63 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, sayının bir gün içinde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğunu, ülkedeki toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyada koronavirüs alarmı! Japonya’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA