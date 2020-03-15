Dünyada koronavirüs alarmı! Japonya’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası...

Dünya coronavirüs salgını nedeniyle alarmda! Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ( Covid-19) Asya ve Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde 150 binin üzerinde corona virüs vakası bulunuyor. Dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya’da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya'da corona virüs salgınının bir günde rekor seviyede yayılış gösterdiği ortaya çıktı. Sayının ülkede aynı gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı olduğunu belirten yetkililer, toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:15Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 10:20ABONE OL
Japonya'da aynı gün 63 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, sayının bir gün içinde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğunu, ülkedeki toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı.