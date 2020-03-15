Dünyada koronavirüs alarmı! Japonya’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası...

Japonya'da aynı gün 63 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, sayının bir gün içinde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğunu, ülkedeki toplam vaka sayısının ise bin 484'e yükseldiğini açıkladı.

