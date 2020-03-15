Irak’taki ABD üssüne ikinci füze saldırısı

Irak'taABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde 2'nci defa füze ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelip gelmediğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan yerel medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü. Taci Askeri Üssü'ne, 11 Mart'ta yine katyuşa füzelerle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırıyı İran destekli milislerin gerçekleştirdiğini söylemişti. ABD liderliğindeki koalisyon da Suriye'de İran destekli gruplara ait üslere yönelik hava saldırı düzenleyerek 25 milisi öldürmüştü.İran, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ne ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.