İran’da bir günde 1365 yeni vaka

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Ülkede koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 67. Virüse yenik düşen en küçük kurban aynı zamanda lösemi hastası olan 3 yaşındaki İranlı çocuk. İran'da vaka sayısı bir günde 1365 artarak 12 bin 729'a yükseldi. Öte yandan tıbbi malzemelere erişim konusunda sıkıntı yaşadığı için ABD'den ambargoları kaldırması için yardım talebinde bulunan İran'a Çin'den "Bize size destek vermeye hazırız" mesajı geldi. Irakta virüsten ölümlerin sayısı 10'a çıkarken Cezayir'de vaka sayısı 27, ölüm sayısı 3'e çıktı. Fas'ta Fransa'dan ülkeye gelen 8 kişide virüse rastlandı. Katar'da 333, Lübnan'da 93 vaka açıklandı. Moritanya'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Ekvator'da virüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Suudi Arabistan uluslararası uçak seferlerini askıya aldı.İspanya'da can kaybı son 24 saatte 71 artarak 191'e çıkınca tüm ülke karantinaya alındı. Vaka sayısı İsrail'de 164'e, Filistin'de 38'e, Afganistan'da 11'e, Fas'ta 17'ye, Kuveyt'te 104'e yükseldi. Filipinler'in başkenti Manila'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yunanistan'da 3'üncü, İsveç'te 2'inci ölüm yaşandı.