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'da korkutan bilanço! Ölü sayısı 288'e çıktı

'da yeni tip teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.3.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 16:31 ABONE OL
İspanya'da korkutan bilanço! Ölü sayısı 288'e çıktı

İspanya'da yeni tip coronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Covid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

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İspanya'da korkutan bilanço! Ölü sayısı 288'e çıktı
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