İspanya'da korkutan bilanço! Ölü sayısı 288'e çıktı
İspanya'da yeni tip coronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Covid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.
Giriş Tarihi: 15.3.2020 16:20Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 16:31ABONE OL
İspanya'da yeni tip coronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Covid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.