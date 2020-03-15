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Son dakika Corona virüs haberleri | Avrupa ülkelerinde corona virüs kabusu büyüyor! 'dan sonra o ülkeler de...

Corona virüs son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken ajanslardan geçen bilgiler doğrultusunda Avrupa ülkeleri adeta salgın nedeniyle kabusu yaşıyor. 'den sonra en çok can kaybının yaşandığı 'da salgına ait vaka ve can kayıpları her geçen dakika artmaya devam ederken ülkeler aldıkları tedbirlere rağmen sayılardaki artışı durduramıyor. Salgın nedeniyle panik yaşayan insanların evlerindeki karantina süreci devam ederken İtalya'nın komşularından olan Slovenya'da vaka sayısı son 24 saat içerisinde 40 kişi artarak 181'e yükseldi. Corona virüsü salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ederken ülkelerden gelen son dakika haberleri ise korkunç bilançoyu gözler önüne seriyor. İşte Corona virüsü salgınına ait yaşanan o gelişmeler…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 07:55 ABONE OL
Son dakika Corona virüs haberleri | Avrupa ülkelerinde corona virüs kabusu büyüyor! İtalya'dan sonra o ülkeler de...

Tüm dünyada Corona virüs kabusu sürerken son dakika haberleri ise gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinde salgına ait vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış, korkunç bilançoyu gözler önüne sererken bazı ülkeler ise salgın nedeniyle OHAL ilan ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs tanısı konan insan sayısının 150 bini aştığı biliniyor. 'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybı son olarak 5 bin 789 kişi olarak kaydedildi. Çin'den sonra Covid-19 salgınından en çok etkilendiği görülen 'da ise durum şöyle; son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 175 kişi artarak 441'e çıktı. Ülkede bulunan vaka sayısı ise son verilere göre 21 bin 157 kişi olarak açıklandı. Birçok bölgede hayat adeta durma noktasına gelirken corana virüs salgını adeta tüm Avrupa ülkelerine kabusu yaşatmaya devam ediyor. İşte gelen son dakika corona virüs gelişmeleri ve detaylar…

AVRUPA'DA CORONA VİRÜS SALGININA AİT KORKUÇ TABLO ORTAYA ÇIKTI!

Corona virüsü ile ilgili tüm dünyada yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken İngilterede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içerisinde 10 kişi artarak 21'e yükseldi. Avrupa ülkelerindeki vahim tablo gelen haberler ile gözler önüne seriliyor.

İşte diğer detaylar…

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Son dakika Corona virüs haberleri | Avrupa ülkelerinde corona virüs kabusu büyüyor! İtalya'dan sonra o ülkeler de...
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