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Son Dakika Haberi: Koronavirüs siyaset dünyasını etkisi altına aldı! İspanya'dan ürküten açıklama...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Çin'in ardından virüsten en çok etkilenen ülkeler olan ve 'da her geçen gün vaka ve ölü sayısı artıyor. Bu ölümcül virüs siyaset dünyasını da etkisi altına almış durumda. Gelen son dakika haberine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 07:47 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüs siyaset dünyasını etkisi altına aldı! İspanya'dan ürküten açıklama...

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altında almış durumda. Çin'den sonra bu ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İran olurken diğer ülkelerden de olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

İSPANYA'DAN TÜM DÜNYAYI ŞOKA UĞRATAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de doktorlar tarafından belirlenen önleyici tedbirler kapsamında takip edileceği açıklandı.

Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Trump'ın coronavirüs testi belli oldu

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs siyaset dünyasını etkisi altına aldı! İspanya'dan ürküten açıklama...
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