Son Dakika Haberi: Koronavirüs siyaset dünyasını etkisi altına aldı! İspanya'dan ürküten açıklama...

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altında almış durumda. Çin'den sonra bu ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İran olurken diğer ülkelerden de olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

İSPANYA'DAN TÜM DÜNYAYI ŞOKA UĞRATAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüse yakalandığı bildirildi.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINACAK

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de doktorlar tarafından belirlenen önleyici tedbirler kapsamında takip edileceği açıklandı.