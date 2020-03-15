Son dakika haberi: Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 833 oldu! Son 24 saatte İtalya'da...

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte corona nedeniyle 294 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı da 8 bin 608 arttı. Bugüne kadar en çok ölüm sırasıyla Çin Hubei, İtalya, İran, İspanya, Fransa, Güey Kore, ABD ve Japonya'da oldu. Vakaların en fazla olduğu ülkeler ise yine Çin, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya, Almanya, Fransa, ABD, İsviçre, İngiltere ve Norveç. Bugüne kadar virüsün enfekte olduğu fakat hastalıktan kurtulanların sayısı ise 74 bin oldu.

SON 24 SAATTE 294 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.