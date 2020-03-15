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haberi: Dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 833 oldu! Son 24 saatte İtalya'da...

Özellikle son günlerde İtalya ve Fransa'da gerçekleşen ölümlerin ardından haberleri de peş peşe geliyor! İlk olarak Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 833 oldu. DHA'nın haberine göre İran'da ölü sayısı 611'e yükselirken İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1441 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise toplam 2 bin 951 vaka söz konusu, ölü sayısı ise 57! İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.3.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 833 oldu! Son 24 saatte İtalya'da...

Tüm dünyayı tehdit eden virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte corona nedeniyle 294 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı da 8 bin 608 arttı. Bugüne kadar en çok ölüm sırasıyla Çin Hubei, İtalya, İran, İspanya, Fransa, Güey Kore, ABD ve Japonya'da oldu. Vakaların en fazla olduğu ülkeler ise yine Çin, İtalya, İran, Güney Kore, İspanya, Almanya, Fransa, ABD, İsviçre, İngiltere ve Norveç. Bugüne kadar virüsün enfekte olduğu fakat hastalıktan kurtulanların sayısı ise 74 bin oldu.

SON 24 SAATTE 294 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.

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Son dakika haberi: Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 833 oldu! Son 24 saatte İtalya'da...
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