Son Dakika Haberi: İran’da corona virüsünden korunmak için sahte içki içtiler! 138 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, İran'da son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine ülke genelinde sahte içki nedeniyle zehirlenenler hastanelere kaldırıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 138 OLDU!

Hastanelerde tedavi altına altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 49, Fars'ta 31, Erdebil'de 13, Mazenderan'da 12, Doğu Azerbaycan'da 12, Elburz'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Merkezi'de 2, Kirmanşah'ta 1 ve Hürmüzgan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde ölenlerin sayısı bir haftada 138 oldu.