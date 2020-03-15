Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde corona virüs tespit edilenlerin sayısı 6'ya yükseldi!

Dünya genelinde corona virüs vakaları artarak devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de vaka sayısı artıyor. DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin sayısı 6 oldu. KKTC Sağlık Bakanı konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.



VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR



Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3'üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR!

Dünya genelinde corona virüs yüzünden ölenlerin sayısı 5 bin 833 oldu! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.