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Haberler | Dünyaya göktaşı çarpacak demişlerdi… Gerçek bilgi teyit edildi: Nisan ayında göktaşı…

4.000'den fazla insanın ölümüne neden olan corona virüs nedeniyle dünyada hakim olan korku havası devam ederken, dünyaya göktaşı çarpacak iddiası dünya gündemini son günlerde meşgul ediyor. Dünyada olduğu kadar, ’de de göktaşı çarpması ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken, internette de çok sayıda haber yer alıyor. Facebook'taki birçok kişi, 29 Nisan'da dünyanın Himalayalar kadar büyük bir göktaşı çarpması sonucu yok olacağını konuşuyordu. Bu iddia ile ilgili haberi geldi. İşte teyit edilen bilgiye göre dünyaya göktaşı çarpacak iddiası ile ilgili gerçek…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 18:24 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Dünyaya göktaşı çarpacak demişlerdi… Gerçek bilgi teyit edildi: Nisan ayında göktaşı…

Mularam Bhakar Jaat Osian ve Adbhut Anokha Aparajit adında Facebook kullanıcıları, dünyaya yaklaşan bir asteroit hakkında Headlines India logolu bir video klip yayınladılar. Yayınlanan ve büyük infial yaratan videonun başlığında, dünyanın 29 Nisan'da sona ereceği yazıyor. Sosyal medyada yer alan bu haber sonrası, yabancı ve Türk basınında birçok göktaşı haberi yayınlandı. İnternette yer alan aramalarda, bu haberin ilk olarak Asteroid uyarısı başlığıyla yabancı bir gazetede yayınlandığı ortaya çıktı.

GÖKTAŞI ÇARPACAK KORKUSU İLE HERKES VİDEOYU PAYLAŞIYOR

29 Nisan tarihinde söz konusu göktaşının dünyaya çarpacağı iddia edildikten sonra, sosyal medyada söz konusu video yüz binlerce kez paylaşıldı.

İşte, bu göktaşı ile ilgili yapılan açıklamaları…

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Son Dakika Haberler | Dünyaya göktaşı çarpacak demişlerdi… Gerçek bilgi teyit edildi: Nisan ayında göktaşı…
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