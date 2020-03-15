Son Dakika Haberler | Nike duyurdu: ABD’de ve Avrupa’daki birçok mağazası bu akşam itibariyle…

Covid-19 salgınına neden olan corona virüsü nedeniyle dünya genelinde çarpıcı önlemler alınıyor. Özellikle dünya devlerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak spor giyim markası Nike, koronavirüs önlemlerini duyurdu. Marka tarafından yapılan açıklamaya göre; ABD, Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki mağazalar Pazartesi gününden itibaren kapanacak. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, mağazalar 27 Mart'a kadar kapalı kalacak.

Diğer büyük perakendeciler ise, virüse karşı mağazaları kapattıklarını veya çalışma saatlerini azalttıklarını açıkladılar.

İşte Nike'ın tam açıklaması:

Takım arkadaşlarımızın ve tüketicilerin refahı bizim önceliğimizdir, bu nedenle corona virüsünün yayılmasını sınırlamak için ABD, Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mağazalarımızı kapatmaya karar verdik. Bu kapanışlar 16 Mart Pazartesi - 27 Mart Cuma tarihleri arasında geçerli olacak. Müşteriler Nike.com ve Nike uygulamalarımızda alışveriş yapmaya devam edebilirler.

Evden çalışma seçeneği, kademeli çalışma programları, sosyal mesafe ve ekip arkadaşlarımızın korunmasına ve desteklenmesine yardımcı olacak ek güvenlik ve temizlik önlemleri de dahil olmak üzere Nike tarafından yönetilen diğer tesislerde ek adımlar atıyoruz.

Güney Kore, Japonya, Çin'in çoğu bölgesi ve diğer birçok ülkedeki Nike'a ait mağazalarımız şu anda açık ve normal faaliyetlerine devam edecek.