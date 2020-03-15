Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor… Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü Yunanistan'da da can almaya devam ediyor.

CORONA VİRÜSÜ İLK DEĞİL! İŞTE İNSANLIK TARİHİNİ DERİNDEN SARSAN PANDEMİLER

DÜNYANIN KONUŞTUĞU SON DAKİKA HABERİ: YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ (KOVİD-19) ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ülkede yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e ulaştığı, vaka sayısının ise 200'ü geçtiği aktarıldı.

SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI



Öte yandan Yunanistan'da hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ve çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA: ABD BAŞKANI DONALD TRUMP CORONA VİRÜS TESTİ YAPTIRDI

SON DAKİKA HABERLERİ | SARS VİRÜSÜNÜ BİTİRMİŞTİ CORONA VİRÜSÜN BİTECEĞİ TARİHİ DÜNYAYA DUYURDU! İŞTE O AÇIKLAMA...