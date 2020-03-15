Trump sonunda test yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gece Kovid-19 testi yaptırdığını açıkladı. Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır" dedi. Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti. Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.