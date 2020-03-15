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Türk-Rus ortak devriyesi bugün başlıyor!

ile arasında varılan mutabakat ile M4 karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması kararı alınmıştı. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatın ardından Türk- Rus ortak devriyesi bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 15.3.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 10:42 ABONE OL
Türk-Rus ortak devriyesi bugün başlıyor!

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatla M4 karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması karara bağlanmıştı.

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Bu hatta ateşkesin uygulanması, ihlallerin önlenmesi amacıyla Türk ve Rus askerlerin devriye yapması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

Devriyeye ilişkin teknik detaylar Türk ve Rus heyetlerin Ankara'daki toplantılarında karara bağlandı. Bu kapsamda ilk ortak devriye bugün yapılacak.

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Türk-Rus ortak devriyesi bugün başlıyor!
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