Türk-Rus ortak devriyesi bugün başlıyor!

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatla M4 karayolunun 6 kilometre kuzey ve 6 kilometre güneyindeki hatta güvenli hat oluşturulması karara bağlanmıştı.

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Bu hatta ateşkesin uygulanması, ihlallerin önlenmesi amacıyla Türk ve Rus askerlerin devriye yapması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.



Devriyeye ilişkin teknik detaylar Türk ve Rus heyetlerin Ankara'daki toplantılarında karara bağlandı. Bu kapsamda ilk ortak devriye bugün yapılacak.

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