Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması: Umre'den gelen vatandaşlarımız...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs'e karşı Türkiye tüm tedbirleri almaya devam ediyor. Virüsün yaygın olduğu çok sayıda ülke için sınırları kapatan Türkiye, Umre'den gelen vatandaşlar için de çalışma yaptı.

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMADA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Umre'den gelen vatandaşlarla ilgili olarak flaş bir açıklamada bulundu. Şüpheli bulunan herkese test yaptırıldığını söyleyen Bakan Koca, "Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" dedi.

VATANDAŞLAR YURTLARDA KARANTİNAYA ALINDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KAPASİTELERİ ŞÖYLE:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KAPASİTELERİ ŞÖYLE:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938