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liderlerinden video konferans ile coronavirüs önlemi!

Avrupa Birliği () üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip (Kovid-19) salgınına ilişkin video konferansla toplantı yapacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin liderleriyle yarın Kovid-19 gündemiyle video konferans üzerinden toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.3.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 14:57 ABONE OL
AB liderlerinden video konferans ile coronavirüs önlemi!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin video konferansla toplantı yapacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin liderleriyle yarın Kovid-19 gündemiyle video konferans üzerinden toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

Michel, "koronavirüsün yayılmasının önlenmesi, yeterli tıbbi ekipmanın sağlanması, araştırmaların güçlendirilmesi ve ekonomik düşüşün sınırlandırılmasının" kilit önemde olduğunu bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçmişti.

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AB liderlerinden video konferans ile coronavirüs önlemi!
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