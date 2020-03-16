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'de tüyler ürperten olay! 5 akrabasını öldürüp etti

Son dakika gelen bilgilere göre ’nin eyaletinde bir kişinin, eşi ve 5 akrabasını silahla öldürdükten sonra ettiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 06:51 ABONE OL

Chatham Şerif Ofisi sözcüsü Teğmen Sara Pack, yaptığı basın açıklamasında, mağdurların hepsinin Moncure Flatwood Yolu'ndaki bir evin bahçesinde vurularak can verdiğini belirtti.

POLİSİN ARANMASI İLE...

Evin üst katındaki genç bir aile üyesinin 911'i araması üzerine polisin durumdan haberdar olduğunu ifade eden Pack, saldırganın cinayetleri ne için işlediği konusunda henüz bir bilgiye ulaşmadıklarını söyledi.

HEPSİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Saldırganın Larry Ray (66) isimli bir erkek olduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenler arasında Ray'in eşi Jeanne Ray (67), kuzenleri Ellis Mansfield (73), Lisa Mansfield (54), John Paul Sanderford (41) ve Nicole Sanderford (39) ile kayınvalidesi Helen Mason (93) bulunuyor.

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ABD'de tüyler ürperten olay! 5 akrabasını öldürüp intihar etti
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