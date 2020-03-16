Almanya'dan son dakika coronavirüs kararı! Kara sınırları kapatıldı

Avrupa'da koronavirüs alarmı devam ediyor. Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle yarından itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlayacağını açıkladı. Alınan karara göre geçerli bir seyahat nedeni bulunmayanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.

5 KOMŞUSUYLA SINIRLARI KAPATTI!

Koronavirüsün yayılmasını engellemeye çalışan Almanya, beş komşusuyla kara sınırlarını kapattı. Fransa, Danimarka, Lüksemburg, Avusturya ve İsviçre ile kara sınırlarını kapatan Almanya, sınırlardan yalnızca ticari ürün taşıyan araçların geçişine izin veriyor.

Almanya'nın da aralarında bulunduğu G-7 ülkelerinin liderleri bugün koronavirüs önlemleriyle ilgili bir video konferans düzenleyecek.

"KARAR, MERKEL VE İLGİLİ EYALET BAŞBAKANLARIYLA ALINDI"

Geçerli bir seyahat nedeni bulunmayanların ülkeye girişine ve ülkeden çıkışına izin verilmeyeceğine dikkati çeken Seehofer, mal ticareti ve çalışmak için sınırları geçmesi gerekenlerin bu uygulamanın dışında tutulacağını belirtti.

Seehofer, Alman vatandaşlarının ise ülkelerine girme hakkı bulunduğunu aktardı.

Bu kararı Başbakan Angela Merkel ve ilgili eyalet başbakanlarıyla aldıklarını dile getiren Seehofer, sınırlarda kontrol yapılacağına ilişkin Avrupa Birliğinin (AB) ve ilgili ülkelerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Federal Polis Başkanı Dieter Romann da bu uygulamayla sınırların kapatılmadığını belirterek, sınırları kapatmakla sınırları kontrol etmenin ayrı şeyler olduğunun altını çizdi.

VAKA SAYISI 6 BİN 206

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.



Almanya'da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulanların sayısı 6 bin 206'ya yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13'e çıktı.

ALMAN MEDYASI VAKA SAYILARINDA ARTIŞIN BEKLENDİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 493 vakanın bulunduğu bölgede, 6 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 977 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 886 vaka ve 4 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.